Bronze beim Finale in Berlin

Radsport. Nick Ullrich (14) aus Fürth nahm am Wochenende bei den Finals in Berlin teil und wurde Dritter bei den Deutschen Meisterschaften im Biketrial. Bei bestem Wetter vor der urbanen Kulisse des Alexanderplatzes wurden am Neptunbrunnen die finalen Läufe durchgeführt. Es traten die Klassen Damen, Elite 20, Elite 26, Junioren und Jugend an. Nick Ullrich, der für die RSG Neckar-Odenwald in Dossenheim startet, ist im Wettkampf der Jugend angetreten – hier fahren Teens bis 15 Jahren gegeneinander. Nachdem er sich beim Halbfinale in Thalheim qualifiziert hatte, galt es in Berlin nun für die fünf Finalteilnehmer in einem letzten Wettkampf. Sie mussten insgesamt fünf Sektionen absolvieren, und schließlich landete Nick Ullrich auf dem dritten Platz. red

