Weinheim. Vorstand Christian Säger war ein wenig überrascht, aber gleichzeitig auch sehr stolz, als die Zusage per WhatsApp eintraf: Die brasilianische Weltklasse-Tischtennisspielerin Bruna Takahashi (Bild: TTC) spielt in der kommenden Saison für den TTC 46 Weinheim. Die 20-Jährige wird derzeit als Nummer 47 der Weltrangliste der ITTF geführt, in der sich vor ihr nur wenige Spielerinnen der Bundesliga platzieren: Petrissa Solja (TSV Langstadt) an Position 19 und die für TTC eastside Berlin aktive Britt Eerland (Niederlande) an 27, Nina Mittelham an 39 und Xiaona Shan an 43.

Bruna Takahashi, Tochter eines Japaners und einer Brasilianerin, geboren in São Bernardo do Campo, São Paulo, wird am 19. Juli gerade einmal 21 und hat doch schon zahlreiche Titel gesammelt. Sie errang vier Medaillen bei den panamerikanischen Spielen 2019, wurde südamerikanische Meisterin 2018, lateinamerikanische Meisterin 2018, panamerikanische Meisterin 2017 der U18 sowie Weltmeisterin der Kadetten in Ägypten 2015.

© Takahashi

Sie nahm 2016 mit der brasilianischen Frauen-Mannschaft am Team-Event der Olympischen Sommerspiele teil. Sie ist bei vielen internationalen Turnieren präsent und spielte in Europa ein Jahr für Sporting Lissabon in Portugal.

Nun also geht es nach Weinheim. „Sie freut sich sehr, Mitglied des Teams des TTC zu sein und in der 1. Bundesliga zu spielen. Sie möchte immer ihr Bestes geben und das Team gut repräsentieren“, zitiert Christian Säger die neue Spitzenspielerin. Ihre Ziele formuliert sie schon anspruchsvoll: Bruna Takahashi strebt einen Platz in den Top 10 der Weltrangliste an und möchte die Goldmedaille bei den panamerikanischen Spielen gewinnen.

Mit Bruna Takahashi und Sophia Klee sowie dem bisherigen Stammpersonal Lisa Lung, Daria Trigolos, Luisa Säger und Jennie Wolf hat der TTC 46 Weinheim ein Team zusammenstellen können, das sich auch in der 1. Bundesliga behaupten sollte. hol/ü