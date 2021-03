Darmstadt. Die deutschen Tennisvereine sind hungrig auf den Start in die Freiluftsaison 2021. Das belegen die Anmeldezahlen für die seit 2007 vom Deutschen Tennis-Bund (DTB) und seinen Landesverbänden durchgeführte Aktion „Deutschland spielt Tennis“ (DST). Diese soll den Vereinen jeweils im Frühjahr helfen, im Rahmen eines Schnuppertages die eigenen Mitglieder wieder auf die Plätze zu bringen und vor allem neue Interessenten zu gewinnen.

Bereits vor Ablauf der Meldefrist am Ostersonntag (4. April) haben rund 35 Prozent mehr Clubs gegenüber 2019 ihre Beteiligung zugesagt. 2020 fand die Aktion coronabedingt nur in geringem Umfang statt. Über 2100 Vereine haben sich für 2021 bereits gemeldet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass ein Großteil den Nennungen erst in der letzten Meldewoche erfolgt. Dies gilt auch im Hessischen Tennis-Verband (HTV), der seit Jahren zu den Top-Landesverbänden bei DST zählt – der Tennisbezirk Darmstadt erreichte zuletzt unter seinen 126 Vereinen eine Mitmachquote von 96 Prozent.

„In unseren Vereinen herrscht Aufbruchstimmung. Wir haben die begründete Hoffnung, unser selbst gestecktes Traumziel von 2500 teilnehmenden Clubs zu erreichen“, äußerte der zu Jahresbeginn neu gewählte DTB-Präsident Dietloff von Arnim in einer Pressemitteilung des Verbandes. Auch wenn davon auszugehen ist, dass auch 2021 durch die Pandemiesituation der Spielbetrieb im Freien eingeschränkt und unter Vorgabe entsprechender Hygieneregeln aufgenommen werden kann, ist von Arnim optimistisch: „Tennis als Individualsportart, die im Freien und mit großen Abständen ausgeübt werden kann, wird in den kommenden Monaten einen wichtigen Beitrag leisten können, Menschen ohne großes Infektionsrisiko wieder in Bewegung bringen zu können.“

Positiv auf den Aktionstag DST dürfte sich vor allem eine Änderung ausgewirkt haben. Galt bis letztes Jahr ein Austragungszeitraum zwischen Mitte April und Mitte Mai (vier bis fünf Wochen), können die Vereine ihren DST-Tag nun nach freier Terminwahl über die gesamte Saison bis in den Spätsommer austragen. Im HTV wurde diese Praxis bereits in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg angewandt. Ein kostenloses umfangreiches Unterstützerpaket wird den Teilnehmern zur Bewerbung zur Verfügung gestellt.

Für die Vereine im Bezirk Darmstadt ist 2021 Nico Porges (TC Seeheim) der Ansprechpartner. Porges ist seit Anfang des Jahres der Leiter Vereinssport im HTV. robo

Info: Ausführliche Informationen zu „Deutschland spielt Tennis“ auf den Seiten www.deutschlandspielt-tennis.de oder www.htv-tennis.de