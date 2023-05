Bitter für Skyliners

Frankfurt. „Das ist bitter und tut weh“, meinte Nationalspieler Lukas Wank nach dem Sturz der Frankfurter Skyliners-Basketballer in die Zweitklassigkeit. Und im Gegensatz zum Vorjahr wird es dieses Mal wohl auch zu keiner nachträglichen Rettung über eine Wildcard für die weitere Bundesliga-Zugehörigkeit kommen. „Es wird wohl zwei Aufsteiger geben, davon gehe ich aus“, so Sportdirektor Marco Völler: „Wenn man es sportlich nicht schafft, dann muss man sich eben wieder hocharbeiten.“

Im vergangenen Sommer hatten die Skyliners davon profitiert, dass nur die Rostock Seawolves aus der Zweiten Liga aufstiegen. Für 700 000 Euro erwarb Frankfurt die Wildcard und blieb im Oberhaus. Das Geld fehlte dann allerdings bei der Zusammenstellung des Kaders. Das wollte Völler jedoch nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir haben es immer noch geschafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen.“

Die Misere in der abgelaufenen Saison bahnte sich laut des Skyliners-Managers frühzeitig an: „Wir hätten am Anfang schon größere Schritte machen können. Da haben wir einige Spieler hergeschenkt“. Vor allem gegen direkte Konkurrenten gab es unter dem damaligen Coach Geert Hammink zu viele Niederlagen. Der Trainerwechsel zu Klaus Perwas im März kam letztendlich zu spät. Völler: „Wir haben zuletzt eine positive Entwicklung gesehen. Man kann sich die Frage stellen, ob der Impuls zu spät kam.“ lhe

Heidelberger Träume platzen

Urlaub statt Play-offs: Die Träume der Academics Heidelberg platzten, denn beim Showdown gegen Chemnitz unterlagen die in den letzten Wochen so kompakt auftretenden Heidelberger mit 74:81. Vor 4360 Zuschauern im zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauften SNP Dome kam die Angriffsmaschine nicht wie gewohnt in Gang. Zudem leisteten sich die Hausherren 19 Turnover und fanden in den letzten Minuten des dritten und zu Beginn des vierten Viertels keine passenden Antworten mehr. „Über die Saison verteilt gesehen, hat Chemnitz es verdient, in den Play-offs zu stehen. Unglücklicherweise war es nicht unser bestes Spiel heute“, so Academics-Cheftrainer Joonas Iisalo. acaj/ü