Bietigheim souverän ins Pokal-FInale

Handball. Die SG BBM Bietigheim hat souverän das Endspiel um den deutschen Handball-Pokal der Frauen erreicht. Im Halbfinale setzte sich Topfavorit am Samstagmittag 39:29 (21:14) gegen TuS Metzingen durch. Nach verhaltenem Start sorgte der souveräne Bundesliga-Tabellenführer mit einem Zwischenspurt vom 6:6 (14.) zum 18:11 (24.) für klare Verhältnisse und gab diesen Vorsprung nicht mehr her. Erfolgreichste Werferin bei Bietigheim war die Ex-Bensheimerin Julia Maidhof (7/3). Um den zweiten Platz im Finale geht es ab 17.45 Uhr in der Partie HSG Bensheim/Auerbach gegen den VfL Oldenburg. Das Spiel wird im freien Livestream auf "sport1.de" übertragen.

