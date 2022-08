Auf nationaler Ebene hat Hochspringerin Bianca Stichling in diesem Jahr alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Deutsche Meisterin der Frauen in der Halle und im Freien, Deutsche Hochschulmeisterin und zuletzt im Bochumer Lohrheidestadion auch noch der Sieg bei der U 23-Meisterschaft.

Die Höhen bis 1,85 Meter nahm die ehemalige Leichtathletin der TSG 1862 Weinheim alle im ersten

...