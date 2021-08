Bestmarke im Weitsprung als Zugabe

Lorsch. Die Besten der Leichtathletik in Süddeutschland trafen sich in Walldorf, um ihre Meister in der Jugendklasse U 18 und bei den Aktiven zu küren. Mit dabei war Lena Sonnabend vom LC Olympia Lorsch, die im Sprint über 100 und 200 Meter sowie überraschend auch im Weitsprung an den Start ging.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Genau eine Woche nach den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock waren die Meldelisten für die „Süddeutschen“ in den technischen Disziplinen nicht voll besetzt. Daher entschied sich der Verband, auch Athleten zuzulassen, welche die vorgegebenen Normen knapp verpasst hatten. Daher begann Lenas Wettkampfwochenende mit dem Weitsprung. In diesem Jahr war sie mehrmals knapp an der Fünfmeter-Marke gescheitert, weil der Anlauf nicht ganz passte. In Walldorf lief es besser: Mit 5,01 stellte sie eine Saisonbestmarke auf, musste jedoch den Wettbewerb als Elfte nach dem Vorkampf beenden.

Über 200 m verpasste Lena Sonnabend den Endlauf ganz knapp. © LCO

Nach einer vierstündigen Pause folgte für das LCO-Talent der Zeitvorlauf über 100 Meter: Mit 12,96 Sekunden bestätigte sie bei leichtem Gegenwind ihre Leistungen dieses Jahres und erreichte als Zehntschnellste das B-Finale. Dieses fand mehr als sieben Stunden nach ihrem ersten Versuch im Weitsprung statt. Dennoch gelang es ihr, die Nerven zu bewahren, als das Feld nach dem ersten Start zurückgeschossen wurde: In 13,03 Sekunden behauptete sie bei deutlich stärkerem Gegenwind ihre Platzierung.

Tags darauf standen noch die 200 Meter auf dem Programm. Hier gingen zwölf Sprinterinnen in drei Zeitläufen an den Start. Lena Sonnabend erreichte im ersten Vorlauf als Zweite das Ziel in 26,53 Sekunden. In einer Hundertstelentscheidung mit zwei Starterinnen des nächsten Zeitlaufs bedeutete dies insgesamt den neunten Rang.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Lena Sonnabend bieten die Hessischen Meisterschaften in Gelnhausen Anfang September eine weitere Chance, gegen starke Konkurrenz ihre Bestleistungen anzugreifen. Auch dort sind Starts auf beiden Sprintstrecken und im Weitsprung geplant. kede