Beste US-College-Golferin freut sich auf die Profi-Karriere

Bensheim. Helen Kreuzer geht sehr zielstrebig ihren Weg auf den Golfplätzen vor allem in Deutschland und den USA. Passend zum Abschluss ihres Marketing-Studiums an der Lynn-University in Boca Raton (Florida) schaffte sie die Qualifikation für die europäische und US-amerikanische Profi-Tour, der sie sich in diesem Jahr entsprechend intensiv widmen kann.

Golf und das Hobby Reisen Zu den größten Hobbys von Helen Kreuzer gehört das Reisen. Hatte sie dafür wegen Studium und Hochleistungssport bisher schon wenig Zeit, kamen zuletzt auch noch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hinzu. Immerhin bringt sie der Golfsport an interessante Orte: München, Florida, Kalifornien. red

Von ihren Eltern Angelika und Michael Kreuzer müsste ihr eigentlich der Tennissport in die Wiege gelegt worden sein, beide sind Tennistrainer. Doch schon früh schwang Helen den anderen Schläger auf den Bahnen des Golfclubs Bensheim. Und nach dem Abitur am Goethe-Gymnasium zog es sie 2016 zu Studium und Golfspiel nach Florida.

Das Jahr 2021 war reich an Höhepunkten für die 23-Jährige. Nach ihrem ersten Platz bei der Sunshine State Conference Championship in Vero Beach (mit fünf Schlägen Vorsprung nach drei Runden), stand sie auch beim finalen Turnier, den US-Collegemeisterschaften in Detroit (Michigan) ganz oben auf dem Siegertreppchen. Zudem wurde sie mit dem Juli-Inkster-Senior-Award als beste Spielerin im amerikanischen College-Golf-Jahr ausgezeichnet. Ähnlich große Bedeutung wie ihren Erfolgen in den USA misst sie der Tatsache bei, dass sie als Zweite bei den Deutschen Meisterschaften der Damen zum dritten Mal in Folge auf dem Siegerpodest stand.

Als ihre größte Stärke bezeichnet Helen Kreuzer den „ersten Schlag an jedem Loch“. Ein präziser und langer Abschlag ist eine gute Grundlage auf dem Weg zum Grün und zur Fahne. Der Aufwand war bisher schon enorm: sechs Stunden an sechs Tagen pro Woche. „Mehr ging vom Studium her nicht.“ Das dürfte sich 2022 unter professionellen Bedingungen ändern.

Dabei profitierte sie bisher schon von einer nahezu optimalen Betreuung auf den verschiedenen Ebenen, auf denen sie sich sportlich bewegt. Ihr „Haupttrainer“ an der Lynn-University ist Marcelo Huarte. In Europa spielt sie in der deutschen Bundesliga weiterhin für den Frankfurter Golfclub mit ihrem Mannschaftstrainer Keith Coveney. Und schließlich gehört sie auch dem Nationalkader an, wo sie von Bundestrainer Stephan Morales und seinem Stab gecoacht wird. In den letzten beiden Jahren vertrat sie Deutschland bei den Mannschafts-Europameisterschaften und holte 2020 Silber.

Für ihr erstes Profijahr hat sich Helen Kreuzer ein klares Ziel gesetzt: Sie will genug Punkte sammeln, um sich für das Jahr 2023 die direkte „Pro“-Berechtigung zu sichern, ohne den Umweg über eine Qualifikation. Aktuell steht sie auf Position 142 der Amateur-Weltrangliste, als beste Platzierung wurde für sie schon Rang 126 notiert. Nach ihrem Wechsel zu den Profis startet sie Anfang Februar bei ihrem ersten Turnier auf der Ladies European Tour in Kenia. kr