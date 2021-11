Die Tvgg Lorsch hat sich die Tabellenführung in der Fußball-Kreisoberliga zurückerobert. Die „Turner“ kamen im Spitzenspiel bei Spitzenreiter SG Odin Wald-Michelbach zu einem 4:1-Auswärtssieg, den Martin Weinbach in jeder Beziehung als hochverdient ansah. Der Lorscher Trainer sprach von einer „bärenstarken und sehr disziplinierten Leistung“ seiner Kicker, der besten ersten Halbzeit in dieser

