Besonderer Preis in der Pandemie

Frankfurt. Coronabedingt war im letzten Jahr auch im Amateurfußball vieles anders als gewohnt. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen möchte der Hessische Fußball-Verband an der Tradition festhalten und Vereine sowie Netzwerkpartner von „Fair Play Hessen“ gemeinsam mit Lotto Hessen für ihr soziales Engagement ehren. „Denn gerade in besonderen Zeiten erkennt man, wie wertvoll eine funktionierende Gemeinschaft sein kann“, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Bewerbungsphase für die Fair-Play-Ehrung 2021 läuft bereits. Bis zum 30. Juni können Bewerbungen für Events, Initiativen und Aktionen eingereicht werden, die in den vergangenen zwölf Monaten ein besseres Miteinander auf und neben dem Sportplatz widerspiegelten. Ausgezeichnet mit dem Fair-Play-Hessen-Preis werden so genannte „Good-Practice-Beispiele“ in den Kategorien „Fair Play & Gewaltprävention“, „Integration“, „Handicap & Inklusion“ sowie „Sonstige Aktionen & Events“.

Ehrung in Grünberg geplant

Im Rahmen der Ehrungsveranstaltung, die unter Beachtung und Einhaltung der dann bestehenden Hygiene- und Verhaltensregeln am 13. September um 18 Uhr im Sporthotel Grünberg stattfinden soll, wird zudem das große Engagement kleiner Fußballvereine gewürdigt und mit dem Fair-Play-Hessen-Sonderpreis „Wir für Euch!“ ausgezeichnet.

„Wir wissen von Vereinen, die in der Krise ein unglaubliches Engagement zeigen, das weit über den Fußball hinaus geht. Ob Einkaufsservice oder Fahrdienst für ältere Mitbürger, die Organisation und Bereitstellung von medizinischer Schutzausrüstung oder das Angebot von virtuellen Trainingseinheiten“, zeigt sich Verbandspräsident Stefan Reuß begeistert vom gesellschaftlichen Wir-Gefühl der hessischen Fußballclubs. red

AdUnit urban-intext2

Info: Das Formular zum Einreichen von Bewerbungen für den Fair-Play-Hessen-Preis 2021 ist unter „www.fairplayhessen.de/ auszeichnungen“ hinterlegt.