Berko und Goller verlassen SV 98

Darmstadt. Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat neben Mittelfeldspieler Tom Trybull (Hannover 96) noch Erich Berko vom Spitzenreiter SV Darmstadt 98 verpflichtet. Der 27-Jährige soll über die Außenbahn die Torgefahr des Tabellen-16. erhöhen. Berko kam für Darmstadt in der laufenden Saison zwölf Mal in der Liga zum Einsatz. „Da wir ihm hinsichtlich seines auslaufenden Vertrags keine sportliche Zukunft über den Sommer hinaus garantieren konnten und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns stimmen, haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt“, erklärte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann, der auch dem Wunsch des von Werder Bremen ausgeliehenen Mittelfeldspielers Benjamin Goller (12 Einsätze, 2 Tore) entsprach. Der 23-Jährige kehrt zum Karlsruher SC zurück, der ihn auf Leihbasis bis zum Saisonende verpflichtete.

Valmir Sulejmani, der bis Sommer 2020 für den Drittligisten SV Waldhof auf Torejagd gegangen ist und mit diesem wieder ins Gespräch gebracht wurde, wechselt von Hannover 98 zum FC Ingolstadt. dpa

