Bericht: Eintracht Frankfurt will Salzburg-Profi Onguéné im Sommer

Frankfurt. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt peilt nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung eine ablösefreie Verpflichtung von RB Salzburgs Innenverteidiger Jérôme Onguéne in diesem Sommer an. Der 24-Jährige, der derzeit für Kamerun beim Afrika Cup spielt, sei nach einem Bericht vom Freitag "ganz oben" auf der Liste des Europa-League-Starters aus Hessen. Ein Transfer würde erst im Sommer Sinn machen, weil Onguéné, dessen Vertrag im Juni 2022 ausläuft, dann ablösefrei zu haben wäre.

In der aktuellen Transferperiode strebt Sportvorstand Markus Krösche keine großen Aktivitäten an. "Wir haben einen relativ großen Kader und sind von jedem einzelnen Spieler überzeugt. Wir sind mit unserem Kader sehr zufrieden", sagte Krösche nach dem erfolgreichen Jahresabschluss 2021. Neben der Bundesliga ist die Eintracht auch noch in der Europa League vertreten.