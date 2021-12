Bergstraße. Mit der Kreispokal-Endrunde schließt der Tischtennis-Nachwuchs am dritten Adventssonntag (12.) die Halbserie 2021/22 ab. In der Lampertheimer Sedanhalle spielen ab 10 Uhr 19 Mannschaften der Altersstufen Jungen 13, 15 und 18 die Pokalsieger aus. Die Sieger in den Kreisligen erreichen die nächste Runde auf Bezirksebene oder sind direkt für die Bezirkspokalendrunde qualifiziert. drei/ü

