Bergsträßer Sportreport

Gegner haben spioniert

Bezirksoberliga. Vor dem Derby beim TV Siedelsbrunn (Sa. 19 Uhr) warnt Trainer Norbert Metzger von der MSG Lorsch/Einhausen: „Da erwartet uns eine ganz schwere Aufgabe.“ Der Coach hat den TVS in dessen erstem Saisonspiel (31:28 gegen Erbach) beobachtet und wird seine Mannschaft entsprechend auf die routinierten Überwälder einstellen. „Aber auch wir haben Lorsch/Einhausen schon unter die Lupe genommen“, verrät TVS-Torhüter Timm Ehret, der sich mit einigen Akteuren die knappe 21:22-Niederlage der MSG gegen Erfelden am vergangenen Spieltag angeschaut hat. Metzger sieht seine Mannschaft auf einem guten Weg: „Die Stimmung ist hervorragend und mit diesem Kampfgeist und Zusammenhalt ist mir vor den nächsten Aufgaben nicht bange.“ esi

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lola muss Nervosität ablegen

Frauen-A-Liga. Zum Start war bei der FSG Lola noch etwas Sand im Getriebe, aber es reichte zum 18:17-Erfolg gegen Büttelborn. Jetzt muss das Team von Trainer Dieter Petermann die bestechende Form aus den Testspielen abrufen, denn am Sonntag (18 Uhr) steht in der Werner-von-Siemens-Halle die Partie gegen die SKG Roßdorf auf dem Plan. „Roßdorf ist für mich einer der Favoriten auf die Meisterschaft“, hat Petermann Respekt vor der SKG, bei der er früher selbst als Übungsleiter arbeitete. „Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe“, so der Coach, der hofft, dass seine Mannschaft die Nervosität aus dem ersten Spiel ablegen kann. esi