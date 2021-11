Bergsträßer Sport-Report

Nur Bitsch trotz der SSG

Reichenbach. Bei der 4:9-Niederlage bei der SSG Bensheim II musste der TSV Reichenbach erfahren, dass ein sehr stark spielender Abteilungsleiter Werner Bitsch nicht alleine ausreicht, um ein Spiel in der bestens besetzten Tischtennis-Bezirksklasse erfolgreich zu gestalten. Dabei begann es in Bensheim verheißungsvoll für den TSV, denn Bitsch zusammen mit Ersatzspieler Rainer Schulze, als auch noch Küfner/Jährling landeten in den Eingangsdoppeln Überraschungssiege, während Peter/Klinger knapp in fünf Sätzen gegen Schmidt/Christophel unterlagen. Doch in den Einzeln war es nur Bitsch, der weitere Reichenbacher Punkte erspielte. – Weitere SSG-Punkte: Renner, Weimar (2), Schambach, Schmidt (2), Czaplinski und Christophel. red

TTC 2010 vermisst das Glück

Lorsch. Etwas unter Wert geschlagen wurde der TTC 2010 Lorsch im Kreisliga-Nachbarschaftsduell beim 5:9 gegen den VfL Bensheim. Bis zum 4:4 stand die Partie der abstiegsbedrohten Teams in der Wingertsberg-Sporthalle noch auf des Messers Schneide, aber dann avancierte der überragende Christian Hink in der Partie der beiden klassenstärksten Akteure im Schlüsselspiel gegen Henning Stier zum Matchwinner, als er den entscheidenden fünften Satz nervenstark mit 11:8 für sich entschied. Bemerkenswert war die Partie zwischen Katharina Rauen und dem Lorscher Ersatzspieler Stephan Diehl, die nach mehreren Matchbällen für Diehl glücklich im fünften Satz mit 15:13 für die Bensheimerin endete. - Punkte; VfL: C. Hink (2), Rauen (2), Meilicke, Burkard, Wolfgang Hink, C. Hink/Burkard, Meilicke/W. Hink; TTC 2010: Stier, Ritter, Ludwig, Glanzner; Stier/Ritter. red