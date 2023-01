Bergsträßer Sport-Notizen

Aufstieg mit Lauer geplant

Bergstraße. Die SG Unter-Abtsteinach vertraut Trainer Marcus Lauer über die laufende Saison hinaus – in welcher Klasse die Überwälder dann spielen werden, steht noch nicht fest. Der Tabellenzweite der Kreisoberliga möchte jedenfalls den Wiederaufstieg in die Gruppenliga schaffen, notfalls über die Relegation, „entweder schon dieses Jahr oder wenn es nicht klappt, dann im nächsten“, sagt der Sportliche Leiter Tobias Laudenklos: „Die Rückkehr von Marcus Lauer war ein Glücksfall für uns. Wir sind froh, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen.“ Um ihr Ziel zu erreichen, hat die SGU mit dem 20-jährigen Defensivmann Enes Bagci von TuS Mechtersheim und dem 24-jährigen Ogffensivspieler Ümit Kücükoglu von Phönix Mannheim zwei Neue verpflichtet, während Leon Weise in der Winterpause zu seinem Heimatverein SV Fürth zurückging. beg

Spielertrainer kommt gut an

Bergstraße. C-Ligist SG Fürth/Mitlechtern II hat mit Spielertrainer Dennis Atali für die kommende Saison verlängert. „Wir sind sehr froh, mit Dennis einen Trainer zu haben, der gut mit unserem Team harmoniert, und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagte Fürths FC-Vorstandsmitglied Marco Knapp. Atali war zu Saisonbeginn zusammen mit Kevin Hiller vom SV Unter-Flockenbach II als Trainer gekommen. Von Hiller hatte sich die SG Ende November getrennt; er ist in der Winterpause wie auch Mathias Frei vom FC Fürth zum SV Lörzenbach gewechselt. beg

Glückloser FC Starkenburgia

Bergstraße. Die FSG Riedrode hat das 37. Altherren-Hallenturnier des TV Lampertheim gewonnen. Im Finale besiegte sie den Titelverteidiger SKV Sandhofen mit 2:1. Dritter wurde Harmonia Waldhof, die das Neunmeterschießen gegen FC Starkenburgia Heppenheim gewann. Für Heppenheim, das in der Vorrunde vier Siege bei vier Spielen landeten, war es die zweite Niederlage im Strafstoßentscheid: Schon das Halbfinale hatten sie so gegen Sandhofen mit 5:6 verloren. Nur wenig erfolgreich spielten die SG Einhausen/Schwanheim (2 Punkte) und der SV Schönberg (0) mit. kar/ü