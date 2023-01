Bergsträßer Sport-Notizen

Worms testet gegen Einhausen

Worms. Erster Testspielgegner des Regionalligisten Wormatia Worms in der Wintervorbereitung ist am 28. Januar (Samstag, 14 Uhr) der Bergsträßer Kreisoberligist SSG Einhausen. Weitere Spiele sind u.a. vereinbart gegen Waldhof Mannheim II (1. Februar) und den VfR Mannheim (18. Februar). In der Liga geht es am 5. März (So.) mit dem Heimspiel gegen den SSV Ulm weiter. kr/red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ramadani zur Eintracht

Bürstadt. Eintracht Bürstadt verstärkt sich im Abstiegskampf mit Armend Ramadani. Der Torjäger, von dem sich Kreisoberligist SV Fürth im November getrennt hatte, wechselt zum Tabellenvierzehnten der Gruppenliga. red