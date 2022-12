Bergsträßer Sport-Notizen

Tabellenführer ist zu stark

Männliche C-Jugend. Die HSG Bensheim/Auerbach verlor in der Oberliga ihr Auswärtsspiel bei Tabellenführer HSG Kahl/Kleinostheim mit 30:35 (13:18). Die Hausherren starteten etwas besser in die Partie, doch dann kam Bensheim/Auerbach besser in Fahrt und zum 9:9-Ausgleich (16.). Am Ende der ersten Halbzeit häuften sich die technischen Fehler bei den Gästen und Kahl ging mit einer Fünf-Toreführung in die Pause. In der zweiten Hälfte konnten die Bergsträßer die Partie ausgeglichen gestalten, abgesehen vom 28:25 (40.) war der Rückstand meist konstant bei fünf Tore. Eine überzeugende Leistung zeigte Jonathan Kries mit neun Treffern. – Außerdem spielten: Jakob Marx, Henry Braun (4), Aeneas Karatzas, Jon Steffens (3), Nils Ludwig (4), Noah Bonerz (5), Ben Kaplan-Reiterer, Marius Schuster (2), Jonathan Kries (9), Henry Neumann (3). red

Nur zwei Gegentore

Weibliche C-Jugend. Die HSG Bensheim/Auerbach gewann in der Oberliga ihr letztes Spiel des Jahres 22:2 (11:1) bei der TSG Offenbach-Bürgel. Die Gäste gingen von Beginn an konzentriert zu Werke, trotz einer „ausbaufähigen“ Chancenverwertung kamen sie nach Ballgewinnen zu einer frühen Führung (0:4/9.). Für den Gegner gab es fast kein Durchkommen durch die stabile Abwehr und gegen die HSG-Torhüterinnen. Den Offenbacherinnen fehlte auch das nötige Tempo, so dass die C-Flames in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschalten konnten. Am Ende stand ein verdienter Auswärtssieg. – Es spielten: Merle Hechler, Jule Schulze (1), Jule Knobloch (1), Martha Müller (3), Mara Dirion (1), Nele Kindinger, Marie Talita Bradasch (6), Chiara Freudenberger (5), Sophia Hofmann, Marlene Wagner, Matilda Mehner (4), Magdalena Bähr (1). red