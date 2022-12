Bergsträßer Sport-Notizen

Worms trennt sich von Mehring

Worms. Regionalligist Wormatia Worms hat sich von seinem Trainer Max Mehring getrennt. Nach eingehender Analyse des bisherigen Saisonverlaufs kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Ex-Waldhöfer nach 16 Punkten aus 20 Spielen zu beenden, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. „Diese Entscheidung ist uns überaus schwergefallen, weil wir Max sowohl menschlich als auch seine professionelle Art sehr schätzen. Aber wir möchten damit einen neuen Impuls für die Restrunde setzen, um alle Kräfte für den Klassenerhalt zu mobilisieren”, sagte Sportvorstand Ibrahim Kurt. Wer als Nachfolger die Mannschaft zum Trainingsstart am 18. Januar betreuen wird, steht noch nicht fest. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Elezovic wirft in Fürth hin

Fürth. Die Zusammenarbeit mit Trainer Hamza Elezovic endet beim Kreisoberligisten SV Fürth nach nur einem halben Jahr. „Im Gespräch über die Verlängerung wurde überraschend deutlich, dass die Vorstellungen von Verein und Trainer unterschiedlich waren. Entsprechend überrascht waren wir, als uns Hamza am Folgetag mitteilte, dass er aufgrund der unterschiedlichen Vorstellungen mit sofortiger Wirkung zurücktreten wird“, sagte Valeri Biljuk von der Sportlichen Leitung des SV Fürth. Elezovic war erst zum Saisonbeginn zu den Odenwäldern gekommen. Nach einem guten Start und Platz drei nach vier Spielen rutschten die Fürther in der Tabelle bis zur Winterpause auf den zehnten Platz ab. Sechs Siegen und vier Unentschieden stehen sechs Niederlagen gegenüber. Nach der 1:5-Niederlage in Unter-Abtsteinach im November hatte sich der Verein von Torjäger und Co-Spielertrainer Armend Ramadani getrennt. beg