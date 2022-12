Bergsträßer Sport-Notizen

Tabellenführer zu stark

Handball. Der Wille war vorhanden, doch am Ende sollte sich der Tabellenführer erneut als zu stark erweisen. Auch im Rückspiel musste sich die männliche Bezirksoberliga-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach dem TV Büttelborn mit 25:44 geschlagen geben. Ausschlaggebend für das klare Resultat waren in erster Linie die körperlichen Vorteile, die die zum größten Teil mit Spielern des älteren 2004er-Jahrgangs besetzten Gäste auf die Platte brachten. Die HSG rannte sich zudem immer wieder in der starken Büttelborner Defensive fest, was die Gäste zu zahlreichen Tempogegenstößen nutzen. – Für Bensheim/Auerbach trafen Würsching (10/1), Seitz (4), Mohler, Fischer (je 3) Vötterl, Wolf (je 2) und Hajra (1). lew

Kantersieg nach Stotterstart

Handball. Die weibliche C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach bleibt in der Oberliga geschlagen. Obwohl sie im Heimspiel gegen die JSG Dieburg/Groß-Zimmern nicht ihr Leistungspotenzial ausschöpfte, gelang dennoch ein klarer 35:14 (14:9)-Erfolg. Erst nach holprigem Start und 4:5-Rückstand kam die HSG so langsam in Schwung und zog mit einem konzentrierten Start in die zweite Halbzeit vorentscheidend schnell auf zehn Treffer Differenz davon. Beim Gegner gingen zunehmend die Kräfte aus. Die Siegtreffer für Bensheim/Auerbach erzielten Emma Sophie Schäfer, Jule Schulz (je 9), Nele Kindinger (5), Mathilda Mehner (4), Magdalena Bähr (3), Marie Talita Bradasch (2), Chiara Freudenberger, Martha Müller, Mara Dirion (je 1). red