Bergsträßer Sport-Notizen

Eintracht gedenkt Rolf Heller

Frankfurt. Eintracht Frankfurt wird am 3. Dezember (Samstag) eine Gedenkstunde in Erinnerung an den gestorbenen Ehrenpräsidenten Rolf Heller veranstalten. Die Veranstaltung wird in der Wolfgang-Steubing-Halle im Sportleistungszentrum am Riederwald stattfinden. Heller war am 23. Oktober im Alter von 79 Jahren gestorben. Er war von 1996 bis 2000 Präsident der Eintracht, die er durch sportlich wie wirtschaftlich turbulente Jahre führte. dpa

TVL-Hallen-Cup ist wieder da

Lampertheim. Erstmals nach drei Jahren lädt der TV Lampertheim in der ersten Januarwoche wieder zum TVL-Hallen-Cup ein. An drei Tagen steigt die 37. Ausgabe des Hallenturniers, das 2021 und 2022 der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Nach einem neuen Modus gibt es zwei Qualifikationsturniere mit je acht Mannschaften am 4. (Mittwoch) und 6. Januar (Freitag), die Finalrunde findet am Sonntag (8.) statt. Für den 14. Januar ist der Hallen-Cup der Alten Herren vorgesehen. cpa/ü