Bergsträßer Sport-Notizen

Gronau heute in Kirschhausen

Fußball. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde das Gastspiel des B-Ligisten SV Kirschhausen bei der SG Gronau vor vier Wochen abgesagt. Nun hat die Stadt Bensheim nach ergiebigen Regenfällen erneut den Gronauer Rasenplatz gesperrt. Doch das Spiel findet statt: Beide Vereine einigten sich auf einen Heimrechttausch, so dass der SVK am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, die Gronauer auf seinem Kunstrasen empfängt. Ein Sieg gegen das Schlusslicht ist für Kirschhausens Co-Trainer Sascha Schmitt Pflicht: „Nur so können wir den Anschluss an das obere Tabellenmittelfeld halten. hei/ü

TVB fast schon am Ziel

Badminton. Mit dem 5:3-Sieg beim TV Wehen schloss der TV Bensheim die Hinrunde in der Hessenliga auf dem fünften Platz ab (11:7 Punkte) und hat damit allerbeste Aussichten auf den angestrebten Klassenerhalt. Marvin Schröder, Matthias Schmitzer und Alexander Heinrich siegten in den Einzeln sowie Schmitzer/Marcel Thöne im Herrendoppel und Thöne/Constanze Ernst im Mixed, das einen unbändigen Siegeswillen an den Tag legte, nachdem es in dieser Saison bereits fünf Dreisatzniederlagen, teils in der Verlängerung, quittieren musste. red

LCO-Läufer rennt allen davon

Leichtathletik. Auch bei seinem dritten Start für den LCO Lorsch konnte sich Hessenmeister Yihun Gezahign einen weiteren Sieg mit deutlichem Vorsprung erlaufen: Beim stark besetzten Darmstadt Cross erzielte er über 6100 Meter erneut in 19:52,8 Minuten eine Spitzenzeit und setzte ein Highlight des Tages. Im profilierten Gelände über Wiesen und am Waldrand galt es, fünf Runden zu absolvieren. Gezahign hielt sich abermals zunächst in der Spitzengruppe zurück, ehe er in Runde zwei das Tempo anzog und die Verfolger abschüttelte. kede