Bergsträßer Sport-Notizen

Nach Beleidigung kein Sieger

Fußball. Das HFV-Sportgericht hatte sich knapp vier Stunden Zeit genommen, um den Abbruch des C-Liga-Spiels zwischen Eintracht Bürstadt II und der SG FC Fürth/Mitlechtern II aufzuarbeiten. Am Ende standfür das Gremium fest: Ein SG-Fußballer, der in Zivil hinter der Bande stand, hat einen Eintracht-Spieler mit den Worten „Scheiß Schwarzer“ beleidigt und folgerte in Würdigung des Geschehens nach dem verbalen Zwischenfall, dass der Schiedsrichter die Partie am 21. August zu Recht abbrach. Schließlich kam es nach der Beleidigung in der Nachspielzeit – der Gast führte 5:2 - noch zu einer Rudelbildung mit körperlichen Auseinandersetzungen. Geahndet wurden die Vorfälle für beide Teams nicht nur mit einer Geldstrafe und einem Drei-Punkte-Abzug: Das Spiel wird zudem mit 0:3 Toren für beide Mannschaften als verloren gewertet. Zwei Bürstädter Kicker, die im Zuge der Rudelbildung handgreiflich wurden, sind für acht Spiele gesperrt worden. kar/ü

Aufsteiger besteht Härtetests

Ringen. Dritter Kampf – dritter Sieg für Aufsteiger KSV Rimbach in der 2. Bundesliga. Die Odenwälder gewannen nach dem Vergleich am Samstag beim SRC Viernheim (15:13) auch den Heimkampf am Montag gegen den SV Hallbergmoos mit 15:12. „Ein Doppelkampftag gegen hochklassige Mannschaften ist brutal“, sagte KSV-Sportwart Oliver Schmitt. Vor allem Adrej Kurockin lieferte einen starken Kampf ab. „Andrej ist heute der König von Rimbach“, so Schmitt. In Viernheim taten sich die Rimbacher noch schwerer. So fand Saba Chikhradze seinen Meister, ebenso Andrej Kurockin. „In diesen zwei Kämpfen haben wir unnötig Punkte abgegeben“, so Oliver Schmitt. Eine erfreuliche Premiere gab es für Nico Schmitt: Der Rimbacher konnte sich zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere gegen Yannick Ott behaupten. jz/ü

TVB-Duelle mit einem Gewinner

Badminton. Innerhalb von wenigen Tagen kam es für den TV Bensheim IV in der Bezirksoberliga gleich zu zwei internen Duellen. Gegen den ambitionierten TVB II setzte es eine 1:7-Niederlage, wobei Sascha Massoth gegen Dominik Emig den Ehrenpunkt erspielte. Für den Aufstiegskandidaten siegten Martin Wagner/Willy Kosasih, Brit Köhler/Christin Bader, Dominik Emig/Nick Pieper; Wagner, Köhler Pieper und Kosasih/Bader. Die spannende Nachholbegegnung gegen den TVB III endete nach mehreren Wendungen 4:4: Sascha Kohl/Julian Lauerer – Holm Köhler/Sebastian Schäfer 1:2 Sätze, Sascha Massoth/Jörg Paulin – Willy Kosasih/Boris Rothermel 2:0, Natascha und Christin Bader – Chiara Tempel/Joann Taylor 0:2, N. Bader – Taylor 0:2, Massoth – Norbert Jährling 2:0, Lauerer – Köhler 2:0, Hans Hermann Grieser – Rothermel 0:2, C. Bader/Paulin – Tempel/Kosasih 2:1. red