Bergsträßer Sport-Notizen

Bei seiner ersten offiziellen Veranstaltung als neuer Jugendwart des Tischtenniskreises Bergstraße hatte Adrian Kreuzer Grund zur Freude, denn 128 Talente (Vorjahr: 92) gingen bei den Kreiseinzelmeisterschaften in Rimbach an die Platten; zudem hält der Aufwärtstrend bei den Mädchen an. Der TTC Heppenheim (15) stellte die viertmeisten Teilnehmer; der TV Bürstadt gewann die meisten Medaillen.

Die Besten qualifizierten sich für die Bezirkseinzelmeisterschaften am 5./6. November in Einhausen; darunter Leon Maier (TSV Lindenfels), der sich Platz bei den Jungen 15 ohne Satzverlust sicherte; auf Platz zwei folgte Florian Schulte (TTC Heppenheim). Ebenfalls eine makellose Bilanz wies Marlo Sangeorgean (Heppenheim) bei seinem Erfolg in der Klasse der Jungen 13 auf. Einen Überraschungssieger gab es bei den Jüngsten (Jungen 11). Moritz Eysel (SSG Bensheim) gewann als Ungesetzter den Siegerpokal.

Bei den Konkurrenzen der Mädchen 11 musste Jasmin Müller (VfR Fehlheim) nur Mathilda Heckmann (SKG Ober-Mumbach) den Vortritt lassen. drei/ü