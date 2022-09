Bergsträßer Sport-Notizen

Nur Weltmeisterin vor Drayß

Leichtathletik. Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Erding musste sich die für den TV Heppenheim startende Einhäuserin Irene Drayß im Speerwerfen nur der Weltmeisterin Marianne Schumacher (Krefeld) geschlagen geben, so dass sie sich in der Altersklasse W 70 den Vizetitel sicherte. Bei der Europameisterschaft 2023 hofft Drayß, den Spieß umdrehen zu können. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Waldhof ist gewarnt

Fußball. Länderspielpause heißt für die Profi-Clubs in den oberen drei Ligen meistens spielfrei, doch vor allem die Drittligisten sind teilweise doch im Einsatz. Verbandspokal lautet in solchen Fällen gerne die (Pflicht-)Aufgabe, die schnell zur Stolperfalle werden kann. Entsprechend konzentriert geht der SV Waldhof Mannheim heute Abend ins badische Pokal-Viertelfinale beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf (19 Uhr, Dietmar-Hopp-Sportpark). „Es kann schwer werden. Pokal ist eben so und man hat ja gesehen, wie viele Drittligisten da schon rausgeflogen sind. Deshalb zählt nur das nächste Spiel. Das ist Walldorf – und da musst du weiterkommen“, will SVW-Coach Neidhardt Schritt für Schritt gehen. th

Neue HFV-Vizepräsidentin

Fußball. Auf Vorschlag des Präsidiums und auf Bestätigung durch den Aufsichtsrat ist Prof. Dr. Silke Sinning (53) mit sofortiger Wirkung für die verbleibende Amtsperiode als Vizepräsidentin des Hessischen Fußball-Verbandes nachberufen worden. Gemeinsam mit Schatzmeister Jörn Metzler bildet die Sportwissenschaftlerin aus Rotenburg an der Fulda damit das geschäftsführende Präsidium des HFV. „Nach einigen turbulenten Wochen sind wir zuversichtlich, mit Silke Sinning eine ausgezeichnete Vizepräsidentin gefunden zu haben, die mit Ihrer Erfahrung, Kompetenz und Besonnenheit den Verband wieder in ruhigere Gewässer geleiten wird“, sagte HFV-Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Reisig. Sinning ist auch DFB-Vizepräsidentin. red

Aufsteiger startet fulminant

Ringen. Einen Start nach Maß in die 2. Bundesliga legte Aufsteiger KSV Rimbach mit dem 14:5-Heimsieg gegen RKG Reilingen-Hockenheim hin. Lediglich die Zuschauerzahl von 230 in der Odenwaldhalle war enttäuschend. Sportwart Oliver Schmitt war durchaus überrascht vom deutlichen Erfolg seiner Staffel, hatte er die RKG doch als Titelkandidat auf dem Zettel. Doch Rimbach überzeugte mit Teamgeist und starken Aktionen. Marc Janske (81 kg) war in Sachen Gewicht seinem Gegner Robin Laier etwas unterlegen, bewegte sich aber immer wieder gut aus der Gefahrenzone. „Das war der beste Kampf des Abends“, sagte Schmitt: „Marc war clever.“ jz/ü