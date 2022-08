Bergsträßer Sport-Notizen

Nur Ehrentreffer im Testspiel

Frauenfußball. Im letzten Test vor dem Kreispokalspiel bei der FFG Winterkasten/Reichenbach (Sa. 3.9.) gab es für Olympia Lorsch eine 1:4 (0:1)-Niederlage gegen die Regionalliga-Auswahl von Wormatia Worms. In der ersten Halbzeit war es ein Duell auf Augenhöhe, auf beiden Seiten gab es wenig zwingende Aktionen, da beide Mannschaften defensiv gut arbeiteten. Nach einigen Wechseln in der Pause fand die Olympia schwer ins Spielgeschehen. Die Gastgeberinnen kamen erst nach dem 0:3 besser ins Spiel, ließen jedoch zahlreiche Chancen aus, ehe Sophia Schuster in der 88. Minute der Ehrentreffer gelang. red

Eintracht-Damen scheitern

Tennis. Die Damen von Eintracht Frankfurt haben den Aufstieg in die Regionalliga Südwest verpasst. Der Hessenmeister verlor sein Aufstiegsspiel 1:8 beim Heidelberger TC, im zweiten Match setzte sich der TC Doggenburg (Stuttgart) bei TuS Neunkirchen durch. Bei den Herren hatte Hessenmeister TEC Darmstadt auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde verzichtet. Davon profitierte der TC Bergen-Enkheim, der als Darmstädter Finalgegner nachrückte und mit einem 5:1 gegen den TC Bad Ems den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. Im zweiten Spiel gewann der TC Schönberg Freiburg St. Georgen 5:1 beim VfL Sindelfingen. red