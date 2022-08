Bergsträßer Sport-Notizen

Zweimal HM-Silber für Gunkel

Schießen. Über zwei Silbermedaillen konnte sich Uwe Gunkel von der PSG Zwingenberg bei den Hessenmeisterschaften (HM) in Frankfurt-Schwanheim freuen. In der Herrenklasse IV kam er sowohl mit dem Luftgewehr auf zehn Meter (386,7 Ringe) als auch mit dem Zimmerstutzen auf 15 Meter (264) auf den zweiten Platz. Bei den Senioren I und II erreichten mit der Luftpistole Geir Dillan (SV Lorsch/302,6 Ringe) und Jacqueline Gunkel (PSG Zwingenberg/292,1) mit ihren Bronzemedaillen das Siegerpodest. wfe

Um Pokaltitel in der City

Basketball. Frankfurt und 3x3-Basketball– das gehört zusammen! Und deshalb werden in „Mainhattan“ am morgigen Freitag (29./15 bis 22 Uhr) und am Samstag (30./10 bis 22 Uhr) die deutschen Pokalsieger bei den Damen und Herren ermittelt. Gespielt wird an der Hauptwache und auf dem Roßmarkt. Neben einigen sportlichen Highlights können sich die Zuschauer auch auf ein spektakuläres Rahmenprogramm freuen – und das bei freiem Eintritt. Das Starterfeld hat Extraklasse: Amtierende Deutsche Meister, Titelverteidiger sowie Nationalspieler und Profis im 3x3 und im klassischen 5-gegen-5-Basketball sind dabei. red

Rekordnationalspieler coacht

Handball. Zweitligist TV Großwallstadt hat den früheren Weltmeister und Champions-League-Sieger Igor Vori als Trainer verpflichtet. Der kroatische Rekord-Nationalspieler und Ex-Bundesligaprofi erhält bei den Unterfranken einen Zweijahresvertrag bis 2024. Der 41-Jährige, der zuletzt die kroatische U 20-Auswahl bei der EM in Portugal coachte, tritt beim siebenmaligen Deutschen Meister die Nachfolge von Maik Handschke an. dpa