Bergsträßer Sport-Notizen

Isherwood fehlt den Lilien

Darmstadt. Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss für längere Zeit auf Abwehrspieler Thomas Isherwood verzichten. Der 24-Jährige zog sich beim Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg am Samstag einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zu, wie die Lilien am Montag mitteilten. Der Verein rechnet mit einer „mehrwöchigen Ausfallzeit“, wie es hieß. „Es ist schade, dass so eine Verletzung Thomas nun zurückwirft“, sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Im ersten Heimspiel der Saison treffen die Lilien am Freitag (18.30 Uhr) auf den SV Sandhausen. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Saghiri mit Köln zum SVW

Mannheim. Zwei ehemalige Profis des SV Waldhof Mannheim haben einen neuen Verein gefunden. Hamza Saghiri (25) kehrt nach zwei Jahren in Mannheim zu seinem früheren Arbeitgeber Viktoria Köln zurück, Mohamed Gouaida (29) hat sich dem belgischen Zweitligisten Royal Excelsior Virton angeschlossen. Die Verträge der beiden Mittelfeldspieler beim SVW waren nach der vergangenen Saison nicht verlängert worden. Für Saghiri kommt es aber zu einer Blitz-Rückkehr ins Carl-Benz-Stadion, wenn der SV Waldhof am Samstag (14 Uhr) Viktoria Köln zum ersten Drittliga-Spiel dieser Saison empfängt. Die Viktoria reagierte mit der Verpflichtung auf eine personelle Misere. Kurz vor dem Saisonstart haben sich sowohl Mittelfeld-Mann Jeremias Lorch (Kreuzbandriss) als auch der aus Heidelberg stammende Stürmer André Becker (Innenbandriss im Knie) verletzt und werden länger fehlen. red