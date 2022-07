Bergsträßer Sport-Notizen

Schiris feiern Hundertjähriges

Schiedsrichter. Die Kreisschiedsrichtervereinigung Bergstraße feiert in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Das Jubiläum soll entsprechend begangen werden. Wie weit die Planungen sind, darüber werden die Fußball-Schiedsrichter bei der Juli-Pflichtsitzung informiert. Die Auftakt-Versammlung der Saison 2022/23 ist am Montag (Beginn: 19.30 Uhr) im Bensheimer Kolpinghaus. Zudem referiert Lehrwart Simon Wecht über die Regeländerungen zur neuen Spielzeit. Abmeldungen wie immer schriftlich an Obmann Karlheinz Dörsam. all

Im Hessenpokal gegen Höchst

Hessenpokal. Eine lösbare Aufgabe wartet in der ersten Runde des Fußball-Hessenpokals auf den SV Unter-Flockenbach. Wie die Auslosung ergab, geht es für den Hessenliga-Aufsteiger zum Odenwälder Gruppenligisten TSV Höchst. „Das ist ein unangenehmer Gegner, den man nicht einfach so im Vorbeigehen besiegt. Dazu kommt, dass wir nur mit Englischen Wochen in die Saison starten“, sagt Stefan Bretzigheimer, Abteilungsleiter des SVU. Neu ist der Modus. Eine Verlängerung wird nicht mehr gespielt, bei einem Remis nach 90 Minuten geht es – wie bisher schon im Kreispokal – direkt ins Elfmeterschießen. Die Begegnungen mit Beteiligung der Hessenligisten werden voraussichtlich am 17. August gespielt. fle/ü