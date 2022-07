Bergsträßer Sport-Notizen

Abt bleibt Eulen-Trainer

Handball. Es war die logische Lösung, jetzt ist es auch offiziell: Michel Abt geht als Chefcoach des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen in die neue Saison. Der 31-Jährige, der die Mannschaft der Pfälzer bereits in den letzten vier Spielen der vergangenen Saison gecoacht hatte, unterschrieb am Mittwoch einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. „Das Gesamtpaket bei den Eulen stimmt einfach, der Verein, die Jungs, die Fans, die Halle. Das ist eine große Chance, die ich nutzen möchte“, sagte Abt gegenüber dieser Redaktion. Der Handball- sowie berufliche Sport- und Geografie-Lehrer hatte die Eulen gegen Ende der vergangenen Runde in Abstiegsgefahr übernommen, machte den Klassenerhalt fix und war in den vergangenen Wochen offenbar auch der Wunschkandidat der Pfälzer. bol/ü

Göbel coacht den TVL

Fußball. Karl-Heinz Göbel wird ab der kommenden Saison den TV Lampertheim trainieren. Durch die Verpflichtung des Lampertheimers gelingt es dem Kreisoberligisten, einen erfahrenen Übungsleiter an sich zu binden. Seit 1992 ist Göbel als Coach im Aktivenbereich tätig, u. a. bei seinem Heimatverein FC Oly. Lampertheim, gleich zweimal beim VfR Bürstadt und dazwischen beim FC Sportfr. Heppenheim. hias/sm

Heinze ist Schützenkönigin

Schießsport. Beim Ehrungsabend des Schützenbezirks Starkenburg in Trösel wurden die neuen Titelträger beim Königsschießen, das innerhalb der Meisterschaften mit Luftgewehr oder Luftpistole stattfand, bekanntgegeben. Bei den Damen triumphierte der SV Hubertus Lampertheim, der alle drei Titelträgerinnen stellte. Bezirksschützenkönigin wurde Franziska Heinze, erste Ritterin Tanja Marquardt und zweite Ritteri Irene Wegener. Bei den Herren setzte sich Gerd Eidenmüller vom SV Beerfurth durch, gefolgt vom ersten Ritter Reiner Bär (SVH Fürth) und dem zweiten Ritter Daniel Wallisch (SG Hüttenfeld). wfe