Bergsträßer Sport-Notizen

Eintracht-Start gegen Däninnen

Frankfurt. Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt treffen in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League auf Fortuna Hjørring aus Dänemark. Das ergab die Auslosung für das Mini-Turniers mit vier Teams in der UEFA-Zentrale im Nyon. Das Spiel findet am 18. August (Donnerstag) statt, Hjørring hat in dieser Gruppe das Heimrecht. Der Sieger spielt drei Tage später gegen den Gewinner der Partie zwischen Ajax Amsterdam und Kristianstads DFF aus Schweden um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde. In der zweiten Runde greift dann auch Vizemeister FC Bayern München ins Geschehen ein. Der Deutsche Meister VfL Wolfsburg ist für die am 19./20. Oktober beginnende Gruppenphase bereits gesetzt. dpa

Korte und Sommer in Liga drei

Worms/Steinbach. Zwei frühere Aufstiegshelden des SV Waldhof Mannheim haben einen neuen Verein gefunden – und treffen in der kommenden Saison aufeinander: Gianluca Korte (31) wechselt von Drittligist SV Wehen Wiesbaden zu Südwest-Regionalligist TSV Steinbach Haiger, Jannik Sommer (30) schließt sich nach Informationen dieser Redaktion Regionalliga-Rückkehrer Wormatia Worms an. Die beiden Offensivspieler waren 2019 mit dem SVW in die 3. Liga aufgestiegen, verließen danach aber den Verein. Sommer wechselte 2019 zum FC Homburg und landet über eine Zwischenstation beim FSV Frankfurt jetzt in Worms, Korte unterschrieb 2020 in Wiesbaden. alex