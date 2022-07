Bergsträßer Sport-Notizen

VfR-Oldies im Finale

Bergstraße. Der VfR Fehlheim und die FSG Riedrode bestreiten am morgigen Mittwoch (29.) das Kreispokalfinale der Ü35-Fußballer. Angepfiffen wird die Partie um 19.30 Uhr auf dem Naturrasen bei der Tvgg Lorsch. Der Sieger spielt im Hessenpokal der Saison 2022/23. Wegen der kurzfristigen Terminierung des Wettbewerbs hatten lediglich diese beiden Mannschaften gemeldet. all

Waldhof und Wehen zu Hause

Mannheim/Wiesbaden. Der SV Waldhof Mannheim startet am vorletzten Juli-Wochenende (22./23. Juli; genaue Uhrzeit steht noch nicht fest) mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln in die Saison 2022/23 der 3. Fußball-Liga. Dies geht aus dem Spielplan hervor, der am Wochenende veröffentlicht wurde. Auch der SV Wehen Wiesbaden beginnt mit einem Heimspiel, Gegner ist die Reserve von Borussia Dortmund. Nach der ersten Pokalrunde gastiert der SV Waldhof am zweiten Spieltag (6. August) beim SC Verl, die Wiesbadener bei Fortuna Köln. Die 3. Liga geht ab dem 14. November (mit Beginn der Abstellungsperiode für die WM in Katar) in eine neunwöchige Pause. red