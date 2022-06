Bergsträßer Sport-Notizen

Tvgg beim Regionalentscheid

Heppenheim. Endlich wird der Rasenplatz im Heppenheimer Starkenburgstadion wieder einmal bespielt: An Fronleichnam (Donnerstag, 16.) ist der FC Sprotfreunde Ausrichter der E-Junioren-Regionalmeisterschaft. Die fünf Kreismeister der Region Darmstadt (Tvgg Lorsch, SKV Mörfelden, TSV Günterfürst, SV Darmstadt 98 und JFV Groß-Umstadt) ermitteln in zehn Spielen ab 10 Uhr ihren Besten, der gegen 14.40 Uhr feststehen sollte. Für die Sportfreunde ist es der dritte Anlauf, das Turier auszurichten. Pandemiebedingt war es zweimal ausefallen. Die drei bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für den Schlosser-Cup am 25. Juni beim VfL Eschborn. kar/ü

Talent für Eintracht-Frauen

Frankfurt. Frauen-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Offensivtalent Carlotta Wamser von der SGS Essen verpflichtet. Die 18-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Wamser bestritt für Essen 42 Ligaspiele, in denen sie sechs Tore erzielte. 2019 holte sie mit der deutschen U17-Nationalmannschaft als 15-Jährige und Jüngste im Team den EM-Titel. dpa