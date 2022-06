Bergsträßer Sport-Notizen

Nibelungen wieder erstklassig

Kegeln. Das Aufstiegsturnier mit den Zweitliga-Gruppenmeistern begann zwar wenig verheißungsvoll, nämlich mit einer 2:6-Niederelage gegen Unterhamersbach, doch der folgende 6:2-Sieg gegen Markranstädt reichte Nibelungen Lorsch, um als Turnierzweiter in die Bundesliga zurückzukehren. Dazu ist erstmals das Team aus dem Schwarzwald (weiterer 6:2-Erfolg) erstklassig, während Markranstädt weiter in der 2. Liga Ost spielt (ausführliche Berichterstattung folgt). hs

Reuß tritt an HFV-Spitze ab

Fußball. Der hessische Verbandspräsident Stefan Reuß wird zum Ende dieser Saison sein Amt aufgeben. Wie der HFV mitteilte, sind eine „neue berufliche Herausforderung“ der Grund für den Rückzug. Reuß gehörte rund 22 Jahren dem Präsidium an und arbeitete mehr als 30 Jahre ehrenamtlich für den Verband. Reuß hatte bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass ein vorzeitiger Abschied möglich sei. „Die zeitlichen Belastungen sind so hoch, dass es mir nicht mehr möglich ist, mit der gleichen Intensität und notwendigen Umsicht den Verband zu führen, wie dies erwartet werden darf und wie ich es selbst als Anspruch an mich habe“, sagte Reuß. „Das Präsidium wird nunmehr mit dem Aufsichtsrat des Hessischen Fußball-Verbandes die weiteren Schritte in die Wege leiten“, schrieb der HFV zur Nachfolge-Regelung. lhe/Archivbild: HFV

Waldhof hält an Kother fest

Fußball. Drittligist SV Waldhof hat den Angreifer Dominik Kother für eine weitere Saison vom Zweitligisten Karlsruher SC ausgeliehen. Besonders in der Endphase der zurückliegenden Saison habe der U 21-Nationalspieler gezeigt, „dass er ein Unterschiedsspieler für die 3. Liga sein kann“, sagt der Mannheimer Sport-Geschäftsführer Tim Schork. Der 22-jährige Kother war zur Rückrunde aus Karlsruhe gekommen und hatte in 13 Drittliga-Partien drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Beim KSC hat der Profi noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. lsw