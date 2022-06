Bergsträßer Sport-Notizen

Niederlage tut HSG nicht weh

Handball. Nach der bereits gesicherten Oberliga-Qualifikation konnte die männliche C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach (in Kooperation mit dem HC VfL Heppenheim) die 24:29 (13:8)-Niederlage beim TSV Pfungstadt verkraften. Trotz guter Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit mit konzentrierter Abwehrarbeit und sehenswerten Spielzügen im Angriff, zogen die HSG-Talente letztlich den Kürzeren, weil es Pfungstadt nach dem Seitenwechsel verstand, das Kombinationsspiel der Gäste zu unterbinden und seine Torchancen konsequent zu nutzen. Für die HSG trafen Noah Bonerz (7), Pascal Fronia, Marius Schuster (je 4), Mats Buschsieper, Jon Steffens, Henry Neumann (je 2), Oskar Ricker, Henry Grimm und Silas Schäfer (je 1). red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Heppenheimer Meister

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tennis. Zwei Titelgewinne gab es für den TC Heppenheim bei den Kreismeisterschaften in Bürstadt zu feiern. Jannik Rath (U 12), an zwei gesetzt, schaltete u. a. im Viertelfinale Lasse Loser (Bensheim) mit 6:4, 6:4 aus und bezwang in einem engen Endspiel den topgesetzten Lampertheimer Nevio Huy 6:7, 7:5 und 10:3. Der an zwei gesetzte Luis Straub (15), der erst in diesem Jahr zum TCH gewechselt war, um in der U 18-Gruppenliga spielen zu können, behielt im Finale gegen den Favoriten Herrmann Nissler (Bensheim) zu null die Oberhand. red

Auf die Zähne gebissen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Turne. Bei den hessischen Finalwettkämpfen in Petersberg ging Isabel Häusler (TSV Auerbach) in der Lk II an den Start. Obwohl sie sich beim Einturnen am Fuß verletzte, biss sie auf die Zähne und ließ am Boden den Salto vorwärts mit halber Schraube weg. Trotz Verletzung und das Weglassen eines hohen Wertteils erreichte sie einen tollen vierten Platz mit nur 0,1 Punkte Rückstand auf Rang drei. Bei den Jüngsten der Lk IV schlug sich Elena Schmieder (TSV) als Elfte in einem großen und starken Teilnehmerfeld bestens. red