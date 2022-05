Bergsträßer Sport-Notizen

Fokussierter FC Sportfreunde

Gruppenliga. Der FC Sportfreunde Heppenheim (11./32 Punkte) kann am Sonntag (15 Uhr) mit einem Sieg beim Konkurrenten SV Nauheim (12./29.) einen Riesenschritt zum Verbleib in der Fußball-Gruppenliga unternehmen. „Wir stehen im Abstiegskampf, meine ganze Konzentration gilt dem FC Sportfreunde. Da haben wir noch einiges zu tun. Mehr möchte ich dazu nicht sagen“, gibt sich Trainer Aiad Al-Jumaili wortkarg, nachdem sein Wechsel als Sportlicher Leiter zur TSV Auerbach publik wurde. Seinem Nachfolger Frank Mucha möchte Al-Jumaili, mit dem die Sportfreunde laut stellvertretendem Spielausschussvorsitzenden Peter Stimmler gerne weitergemacht hätten, gerne ein Team in der Gruppenliga übergeben. – Weitere Gruppenligaspiele: FC Fürth – FC Alsbach (So. 15.15 Uhr), Et. Bürstadt – TSV Lengfeld (So. 15.30 Uhr). Der VfR Fehlheim hat die Partie in Riedrode bereits ausgetragen (4:1); das Spiel des FC 07 Bensheim in Büttelborn wurde verlegt (5. 5.). kar/ü/hs

Sechste Niederlage in Serie

B-Liga. Nach dem 3:5 (2:2) im Nachholspiel bei der abstiegsbedrohten SG Odin Wald-Michelbach II und damit der sechsten Niederlage in Serie kann sich der SV Kirschhausen noch nicht in Sicherheit wiegen, zumal am Sonntag (15.30 Uhr) beim TSV Gras-Ellenbach eine weitere schwere Auswärtsaufgabe wartet. Nach ausgeglichener erster Halbzeit nutzte die SG-Odin-Zweite im zweiten Durchgang ihre Chancen besser und siegte deshalb verdient. – Tore: 1:0 Schmitt (12.), 1:1 Emig (28.), 2:1 Lammer (30.), 2:2 Emig (42.), 3:2 Gölz (50.), 4:2 Lammer (70.), 5:2 Bräse (78.), 5:3 Helfert (80.). - Weitere B-Ligaspiele: TSV Auerbach II – FSV Zotzenbach (Sa. 13 Uhr), TSV Hambach – SG Odin W.-Michelbach II (Sa. 15 Uhr), SV Affolterbach – Tvgg Lorsch II (So. 15.30 Uhr). bore/ü/hs

Fünf Ü 50-Teams am Ball

Bergstraße. Fünf Mannschaften haben gemeldet, doch der Seriensieger fehlt: Ohne den viermaligen Titelträger FC Starkenburgia Heppenheim geht am Samstag (30.) nach zwei Jahren Pause die Bergsträßer Kreismeisterschaft der Ü 50-Fußballer über die Bühne. Gespielt wird beim SV Kirschhausen, TSV Auerbach, VfR Fehlheim, Tvgg Lorsch, SG Riedrode/Bürstadt und Gastgeber SVK treten auf dem Kleinfeld an. Gespielt wird ab 13.30 Uhr im Modus „Jeder gegen Jeden“, wobei Auerbach beim Eröffnungs- und gegen 16 Uhr beim Abschlussspiel am Ball ist. Der Erste als auch der Zweite erwerben das Startrecht für den Ü 50.Hessencup am 21. Mai (Samstag) beim SV Erzhausen. all

