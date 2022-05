Bergsträßer Sport-Notizen

Mit dem HC VfL geht es eng zu

Frauen-Bezirksoberliga. Vom Blick auf die Tabelle lässt sich Sascha Köhl nicht blenden. Der Trainer des HC VfL Heppenheim sieht den kommenden Gastgeber HSG Weiterstadt II (So., 15 Uhr, in Braunshardt) trotz des vierten Tabellenplatzes „durchaus in Reichweite“ für sein Team, das auf Rang sieben liegt. „Vom Dritten bis zum Letzten ist bei entsprechender Tagesform alles möglich. Die Liga ist extrem ausgeglichen“, erklärt Köhl. Zudem kann er wohl wieder auf seinen kompletten Kader zurückgreifen, nachdem zuletzt einige Spielerinnen fehlten. met/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heppenheimer Hoffnung lebt

Bezirksliga A. Die Luft in der Abstiegsrunde wird für den HC VfL Heppenheim II immer dünner, zumal er als Schlusslicht auch wieder im Heimspiel am morgigen Freitag (20 Uhr) gegen den Tabellenzweiten HSG Rüsselsheim II krasser Außenseiter ist. „Aber wir haben uns noch nicht abgeschrieben“, betont Spielertrainer Simon Meier: „Es sind noch zehn Punkte zu verteilen. Solange wir es selbst in der Hand haben, werden wir alles geben.“ Allerdings fällt nun noch Yannick Brand (Schulter ausgekugelt) aus, so dass die personelle Situation immer prekärer wird. met/ü

Nur ein Heimsieg hilft weiter

Landesliga. „Wir haben praktisch nur noch Endspiele“, betont Thomas Fox, Co-Trainer des TV Groß-Rohrheim, vor dem Heimspiel am morgigen Freitag (20 Uhr) gegen die nur um zwei Punkte und einen Rang bessere TGS Niederrodenbach. „Dieses Spiel hat extrem große Bedeutung für uns“, so Fox. Nur ein Sieg hilft dem TVG weiter, um die Chancen auf den Klassenerhalt zu nähren. Personell sieht es recht gut aus. So wird wohl auch Routinier Andreas Ochs sein Heimspiel-Comeback geben. met/ü

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2