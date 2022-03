Bergsträßer Sport-Notizen

Diesmal soll der Sieg klappen

Landesliga. Trainer Tim Borger fordert für das Heimspiel des TV Groß-Rohrheim heute (20.15 Uhr, Bürgerhalle) gegen den Drittletzten MSG Roßdorf/Reinheim einen Sieg, „um unsere Ausgangsposition für die Abstiegsrunde zu verbessern“. Allerdings hat Borger das gleich schon vor der Partie am letzten Sonntag gegen den Viertletzten Pfungstadt gefordert und raus kam eine 19:26-Schlappe. „Da waren wir besonders im Angriff zu schwach. Das muss besser werden“, so der Trainer, der seine Mannschaft am Dienstagabend im Training noch einmal intensiv auf die Roßdorfer eingestellt hat. met/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mini-Serie hat TuS II geholfen

Frauen-Bezirksliga A. Nach drei Siegen in Folge sieht es für TuS Zwingenberg II gleich deutlich freundlicher aus. Die Mannschaft von Trainer Eike Hammann hat das Tabellenende verlassen und fährt am Samstagabend (19.30 Uhr) als Tabellensechster (9:11 Punkte) zum Vierten TV Büttelborn (12:8). Während angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf die letzten beiden im Klassement (Fürth/Krumbach und Erfelden) in den letzten sechs Spielen kaum mehr etwas anbrennen sollte, geht der Blick in Zwingenberg schon in die nächste Runde. Bekanntlich wird Hammann aus privaten Gründen sein Engagement beenden. Die Suche nach einem Nachfolger, der aus der guten Jugend und den Routiniers der seitherigen Zweiten eine schlagkräftige Mannschaft formt, läuft auf Hochtouren. esi

Weiter spielen am Wochenende

Bezirksliga B: TV Lampertheim II – MSG Lorsch/Einhausen II (So. 15.45 Uhr, Jahnhalle), HSG Bensheim/Auerbach II – TGB Darmstadt II (So. 16 Uhr, AKG-Halle Weiherhaus). – Frauen-Bezirksoberliga: SV Erbach – TV Siedelsbrunn (Sa. 17 Uhr, Mehrzweckhalle), FSG Biblis/Gernsheim – TGS Walldorf II (So. 15 Uhr, Pfaffenauhalle), HC VfL Heppenheim – HSG Dornheim (So. 16 Uhr, Nibelungenhalle). – Frauen-Bezirksliga B: HSG Langen II – HSG Bensheim/Auerb. III (So. 14 Uhr, Sportzentrum Nord). red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2