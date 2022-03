Bergsträßer Sport-Notizen

Zurück in den Rhythmus

Landesliga. Jetzt kommen die Spiele, in denen es für das Schlusslicht TV Groß-Rohrheim um Punkte für den Klassenerhalt bzw. um die Mitnahme in die Abstiegsrunde geht: Binnen zwei Wochen muss das Team von Trainer Tim Borger gegen die komplette Konkurrenz aus der zweiten Tabellenhälfte ran. Den Auftakt macht am Sonntag (19 Uhr) das Heimspiel gegen den Tabellenfünften TSV Pfungstadt. „Die Stimmung bei uns ist gut, aber es fehlt natürlich der Rhythmus“, meint Borger angesichts des zerfledderten Spielplans. Hinzu kommt, dass immer wieder der eine oder andere Spieler ausfällt. „Das trifft uns mit dem kleinen Kader natürlich besonders hart. Und abzuwarten bleibt auch, wie wir die vier Spiele in zwei Wochen verkraften werden. Zeit zum Regenerieren bleibt da nicht.“ Denn schon am Donnerstag geht es weiter mit dem Heimspiel gegen den Drittletzten MSG Roßdorf/Reinheim. met/ü

Absagen und Verlegungen

Bergstraße. Corona-bedingt wurde das Frauen-A-Ligaspiel der FSG Lola am kommenden Sonntagabend bei TGB Darmstadt II bereits abgesagt und soll am 24. April (16 Uhr) nachgeholt werden. In der Frauen-Bezirksoberliga soll es u. a. noch zu folgenden Begegnungen kommen: TV Siedelsbrunn – HSG Weiterstadt II (So. 17.30 Uhr, Großraumhalle Wald-Michelbach), HSG Dornheim – SV Erbach (So. 18 Uhr, Albert-Faulstroh-Halle). Dagegen wurde das Spiel der FSG Biblis in Pfungstadt auf einen unbestimmten Termin verlegt. In der Männer-Bezirksoberliga ist der TV Lampertheim heute (20.30 Uhr, Lichtenbergschule) bei der TGB Darmstadt zu Gast und erwartet am Sonntag (18 Uhr, Jahnhalle) die HSG Rüsselsheim. esi/hs

B-Jugend mit starkem Finale

Jugend-Bezirksoberliga. Mit einer starken Mannschaftsleistung setzte sich die B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach in einer spannenden Bezirksoberliga-Partie bei TuS Griesheim mit 33:31 durch. Nachdem es die Bensheimer mit einer schlechten Chancenverwertung immer wieder versäumt hatten, sich vorentscheidend klar abzusetzen, überzeugten sie in der Schlussphase mit ihren Defensivqualitäten inklusive eines starken Torhüters Tobias Beinker und dem Verwerten der sich bietenden Möglichkeiten im Angriff. – HSG-Tore: Vötterl (12/3), Kuch (1), Würsching (7), Rebenich (4), Fischer (8). lew

