Bergsträßer Sport-Notizen

Wiesbaden bindet Tor-Talent

Wiesbaden. Drittligist SV Wehen Wiesbaden bindet Arthur Lyska länger an den Verein. Wie die Hessen mitteilten, wurde der Vertrag des 21 Jahre alten Torhüters vorzeitig um zwei Jahre bis zum 20. Juni 2024 verlängert. „Arthur hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und gezeigt, dass er alle Voraussetzungen für einen sehr guten Torwart mitbringt. Wir sind sehr froh, dass wir mit einem Spieler aus dem eigenen Nachwuchs weiter zusammenarbeiten können“, sagte Wehen Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie. Lyska ist gebürtiger Wiesbadener und seit 2016 im Verein. In dieser Saison bestritt er bislang vier Spiele für das Drittliga-Team. dpa

Santos bleibt bei Eintracht

Frankfurt. Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben den Vertrag mit Brasiliens Nationalspielerin Leticia Santos vorzeitig verlängert. Die 27 Jahre alte Außenverteidigerin, die seit 2019 für die Hessinnen aufläuft, soll bis zum 30. Juni 2024 bleiben. Sportdirektor Siegfried Dietrich lobte Santos „als große Teamplayerin und tollen Charakter abseits des Platzes“. Die Spielerin erklärte, man habe das „große Ziel“ Champions League. „Ich fühle mich von Beginn an sehr wohl in Frankfurt und habe das Gefühl, sehr gut in die Stadt und die Mannschaft zu passen.“ dpa

