Bergsträßer Sport-Notizen

HSG kann sich Luft verschaffen

Bezirksoberliga. Ein richtungsweisendes Spiel steht am Sonntag (18 Uhr) für die HSG Bensheim/Auerbach an: Als Tabellenfünfter (10:6) muss das Team von Trainer Moritz Brandt zum Liga-Achten ESG Erfelden, der mit 8:8 Zählern der HSG im Nacken sitzt. „Das ist ein direkter Konkurrent um einen Platz in der Aufstiegsrunde. Wenn wir gewinnen, verschaffen wir uns etwas Luft“, so der HSG-Coach. Bei den Bensheimern überwiegt die Zuversicht, auch diese Hürde nehmen zu können: „Wir sind komplett, die Stimmung ist gut und beim Heimsieg gegen Lampertheim am Wochenende hatten wir richtig gute Phasen“, sieht Brandt sein Team gewappnet. Die HSG-Zweite (B-Liga) hat am Sonntag (18 Uhr, AKG-Halle) den TV Büttelborn II zu Gast. tip

TVL heute und am Samstag

Bezirksoberliga. Am heutigen Donnerstagabend (20 Uhr) muss der TV Lampertheim im Nachholspiel gegen die SG Arheilgen ran. „Wir haben sieben Spiele in vier Wochen. Das ist ein knackiges Programm“, meint TVL-Trainer Achim Schmied mit Blick auf den Endspurt der einfachen Runde, in der es am Samstag (19 Uhr) zur zwar favorisierten, aber derzeit personell gebeutelten HSG Weschnitztal geht. met/ü

„Zu Hause“ beim SV Erbach

Frauen-Bezirksoberliga. Mit Respekt, aber auch Vorfreude blickt Martin Guthier auf das Spiel beim SV Erbach. Der Trainer der HSG Fürth/Krumbach kommt quasi nach Hause, schließlich war er bereits „Co“ von SVE-Männertrainer Jens Becker und kennt einige der Spielerinnen aus seiner Arbeit als Jugendcoach im Heppenheimer Stadtteil. „Ja, das ist ein Heimspiel“, sagt Guthier, der das Spiel als „etwas Besonderes“ ansieht. „Aber wichtiger ist für mich, dass ich glaube, die Qualität im Erbacher Team gut einschätzen zu können. Das macht für uns die Vorbereitung einfacher“, will er mit Fürth/Krumbach die Punkte aus der Mehrzweckhalle entführen. Dass das jedoch nicht einfach wird, befürchtet Guthier: „Erbach ist immer noch ein Anwärter für die ersten drei, vier Tabellenplätze.“ met/ü

Beim HC VfL alle an Bord

Frauen-Bezirksoberliga. „Natürlich werden wir alles versuchen, aber der Gegner ist in der Favoritenrolle“, meint Sascha Köhl, Trainer des HC VfL Heppenheim vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, Nibelungenhalle) gegen die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden II. Für die Kreisstädterinnen – die auf Rang neun rangieren, nur einen Platz hinter den Gästen, die bislang hinter den Erwartungen zurückblieben – spricht, dass alle Spielerinnen an Bord und fit sind. „Zwei Punkte zum Jahresstart wären enorm wichtig, auch für das Selbstvertrauen“, so Köhl, der seinen Vertrag beim HC VfL verlängert hat und auch in der Saison 2022/23 auf der Kommandobrücke stehen wird. met/ü