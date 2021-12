Bergsträßer Sport-Notizen

Chemie beim FCA stimmt nicht

Alsbach. Gruppenligist FC Alsbach hat mit sofortiger Wirkung das Trainergespann Christian Schmitt und Andreas Müller freigestellt. Trotz guter sportlicher Ergebnisse habe sich der geschäftsführende Vorstand dazu entschlossen, die seit Sommer bestehende Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Die Bindung zwischen Mannschaft und Trainerteam sei „nie so zustande gekommen wie es gewünscht gewesen wäre“. Zu diesem Ergebnis waren Trainerteam und die FCA-Verantwortlichen in mehreren Gesprächen gekommen. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, vorerst wird eine Interimslösung angestrebt. red

Schamber geht im Sommer

Mitlechtern. Im Sommer endet die Amtszeit von Spielertrainer Christoph Schamber beim Kreisoberligisten KSG Mitlechtern. Die Trennung erfolge nach drei Jahren einvernehmlich, sagte KSG-Vorsitzender Berthold Becker. „Christoph ist es in dieser Zeit gelungen, einen Generationswechsel einzuleiten. Das Nutzen von neuen Trainingsmethoden sowie seine offene und menschliche Art haben dazu wesentlich beigetragen“, sagte Becker. Mit Blick auf die laufende Saison ist das gemeinsame Ziel, die Abstiegszone so schnell wie möglich zu verlassen. „Ich bin noch hier, und zusammen wollen wir die Saison gut abschließen“, sagte Christoph Schamber. Der 31-jährige Heppenheimer trat in Mitlechtern seine erste Trainerstelle an, nachdem er zuvor Co-Spielertrainer beim VfR Bürstadt gewesen war. beg