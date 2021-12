Bergsträßer Sport-Notizen

Favoriten stark gefordert

Reichenbach. Bei der 6:9-Heimniederlage gegen den topbesetzten Bezirksklassen-Tabellenführer TV Bürstadt II zeigte der TSV Reichenbach zum Vorrundenabschluss eine starke Leistung. Die Lautertaler erwischten einen tollen Start, denn in den Doppeln siegte nicht nur überraschend Bitsch zusammen mit Ersatzspiele Schulze (3:0), sondern auch Peter/Klinger (3:1). Im ersten Einzel erhöhte Werner Bitsch sogar auf 3:1, doch nach Niederlagen von Küfner, Jährling (hauchdünn in fünf Sätzen), und Peter lagen die Gäste mit 4:3 vorn, ehe Andreas Klinger und Rainer Schulze nochmals das Blatt zum 5:4 für Reichenbach wendeten. Im zweiten Durchgang gelang es aber nur noch Thorsten Peter, sich für den TSV durchzusetzen, so dass sich letztlich der Favorit aus dem Ried behauptete. red

Nervenstarkes Schlussdoppel

Bensheim. Zum Abschluss einer vierstündigen, äußerst spannenden Bezirksklassen-Begegnung gegen TTC Pfungstadt III sicherte das Doppel Povazan/Möller mit 11:9 im fünften Satz das 8:8-Unentschieden für die SSG Bensheim. Viele Spiele standen auf des Messers Schneide – mit wechselndem Erfolg für beide Teams. - SSG-Punkte: Povazan/Möller (2), Wenderoth/Antes; Povazan (2), Möller und Antes (2). red

Chancenloses „Not-Team“

Lorsch. Mit nur noch zwei verbliebenen Spielern aus der Kreisliga-Normalbesetzung (diesmal waren auch noch Hellmut Ritter und Roland Ludwig ausgefallen) unterlag der TTC 2010 Lorsch gegen den komplett angetretenen SV Fürth II mit 0:9 und rutschte damit erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz ab. Gerhard Grieser und Rainer Rothenheber aus der 3. Kreisklasse gaben ihr Debüt drei Ligen höher in der TTC-Ersten und zogen sich dabei achtbar aus der Affäre. red

