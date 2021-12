Bergsträßer Sport-Notizen

Eintracht in Bestbesetzung

Frankfurt. Im ersten Geisterspiel seit Monaten erwartet Bundesligist Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG 1899 Hoffenheim eine schwere Aufgabe. „Hoffenheim spielt unheimlich gut und verfügt insbesondere in der Offensive über viele Waffen“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Freitag. Der 47 Jahre alte Österreicher kann personell aus dem Vollen schöpfen und hat die Qual der Wahl. „Auf der einen Seite ist es unangenehm, acht Spieler daheimlassen zu müssen. Es gibt ein Kriterium und das ist ausschließlich die Leistung. Diese Herangehensweise erwarten auch die Spieler selbst“, sagte Glasner. dpa

Waldhof vor 750 Zuschauern

Mannheim. Nur noch 750 statt vielleicht 7500 Zuschauer – den SV Waldhof Mannheim trifft die harte Gangart des Landes Baden-Württemberg im Kampf gegen die Verbreitung des Corona-Virus beim abschließenden Drittliga-Heimspiel des Fußball-Jahres am Montag (19 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden mit voller Härte. Die zweitbeste Heim-Mannschaft der Liga wird sich an eine deutlich ruhigere Atmosphäre in ihrem „Wohnzimmer“ gewöhnen müssen. In den vergangenen Tagen stand Regeneration nach den beiden intensiven Auswärtsspielen in Duisburg und beim TSV 1860 München auf der Agenda, um am Montag mit der nötigen Frische auf den Platz zu gehen. th