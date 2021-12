Bergsträßer Sport-Notizen

TuS-Team ist gut drauf

Zwingenberg. Mit Rückenwind gehen die ungeschlagenen Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg (5:1 Punkte) am Sonntag (17 Uhr) ins schwere Auswärtsspiel bei der FSG Odenwald in Bad König. „Wir sind gut drauf. Das merkt man auch im Training, wo wir in den letzten beiden Wochen wirklich richtig gut gearbeitet haben und eine tolle Atmosphäre herrschte“, sieht Trainer Renato Ribic seine Spielerinnen in blendender Verfassung. Hinzu kommt, dass alle Spielerinnen fit sind und über das spielfreie Wochenende einige Blessuren auskuriert werden konnten. Doch trotz aller positiven Aspekte: Bei der spielstarken und aufs Tempo drückende FSG (4:2) sieht Ribic sein Team keinesfalls in der Favoritenrolle: „Das wird nicht leicht, aber chancenlos sind wir ganz sicher nicht.“ tip

Tobias Beinker hält stark

Bensheim. Die männliche B-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach erspielte mit dem 29:29 gegen TSV Pfungstadt ihren ersten Punktgewinn in der Bezirksoberliga. Eine starke Torhüterleistung von Tobias Beinker sorgte dafür, dass die HSG zunächst dominierte und durch ihr druckvolles Spiel zumeist in Führung lag. In der zweiten Halbzeit gestaltete sich die Partie umkämpft und sehr dramatisch, ehe das letztlich gerechte Unentschieden feststand. - HSG-Tore: Vötterl (11/4), Würsching (8), Fischer (4), Rebenich (3), Herzog (2), Schulder (1). net