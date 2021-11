Bergsträßer Sport-Notizen

Die beste Mannschaft der Liga

HSG Bensheim/Auerbach. In Bestbesetzung fahren die HSG-Männer zum nächsten Spitzenteam der Bezirksoberliga: Das Team von Trainer Moritz Brandt ist am Sonntag (18 Uhr) bei der verlustpunktfreien HSG Rüsselsheim gefordert. „Sie haben einige richtig starke Neuzugänge. Für mich ist das die beste Mannschaft der Liga“, so Brandt. Entsprechend sieht er seine Mannschaft in der ganz entspannten Rolle des Außenseiters: „Wir werden unser Bestes geben und vielleicht gelingt es uns ja, den Favoriten zu ärgern und Punkte mit nach Hause zu nehmen“, gibt sich der Bensheimer Trainer kämpferisch. Wieder mit dabei sind die zuletzt bei der 26:33-Niederlage gegen Fürth/Krumbach schmerzlich vermissten Philipp Kuch und Lars Schader. tip

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Warten auf den ersten Sieg

HC VfL Heppenheim. Ein Heimspiel steht am Freitagabend (20 Uhr) für die Bezirksoberliga-Herren des HC VfL an, der mit drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen schlecht aus den Startlöchern gekommen ist. Gegen die SG Arheilgen soll der so ersehnte erste Sieg folgen. „Für mich startet die Saison gegen die SGA neu. Wir wollen die beiden Punkte behalten“, betont Trainer Timo Leister, der vollstes Vertrauen in das Leistungsvermögen seiner Mannschaft hat. „Wir müssen die vielen technischen Fehler minimieren und unsere Wurfquote verbessern“, weiß Leister, worauf es ankommt. Verzichten muss er weiter auf Manuel Kasper (Examen) und Jordan Heinzelbecker (Mandelentzündung). Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Leon Schütz. ki/ü

Auswärts beim TSV Pfungstadt treten am Samstag (16 Uhr) die Bezirksoberliga-Frauen des HC VfL an. „Für mich ist Pfungstadt der Favorit“, erklärt deren Trainer Sascha Köhl. Ebenso wie die Kreisstädterinnen liegt Pfungstadt mit 4:0 Punkten an der Tabellenspitze, direkt hinter Primus Fürth/Krumbach (6:0). Doch für Köhl ist das nur eine Momentaufnahme: „Schließlich sind wir Aufsteiger und schauen von Spiel zu Spiel.“ Gegen den TSV, der von der ehemaligen Bundesliga-Trainerin Karin Euler gecoacht wird und frühere Drittliga-Spielerinnen in seinen Reihen hat, will Köhl es mit einer offensiven 3:3-Deckung versuchen, „damit wir den gefährlichen Rückraum in den Griff bekommen“. met/ü

Trotz Niederlagen zufrieden

SV Erbach. Mit aktuell 2:4 Punkten sind die Bezirksoberliga-Handballerinnen des SVE etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Allerdings hatte es das Team von Trainer Jozef Skandik bei den Niederlagen auch mit den beiden hochgehandelten Mannschaften aus Bieberau und Pfungstadt zu tun und zumindest die Pfungstädterinnen hatte der SVE beim 24:25 am Rande einer Niederlage. Bei der TGS Walldorf II (So. 17 Uhr) soll nun wieder ein Sieg eingefahren werden, wozu besonders in der Deckung an die Leistung vom letzten Wochenende angeknüpft werden soll. Wenn dann noch im Angriff die Chancenverwertung etwas besser wird, dann steht einem Auswärtssieg nichts im Wege, zumal Skandik wohl auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann. met/ü

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Rumpftruppe ins Derby

HSG Fürth/Krumbach. Trotz aller personellen Probleme eilt die HSG Fürth/Krumbach von Sieg zu Sieg. Das soll auch im Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen den TV Lampertheim so bleiben. „Im Kader wird sich nicht viel ändern. Da hoffe ich erst in ein paar Wochen wieder auf Entlastung“, erklärt HSG-Coach Stefan Eger. Immerhin wird Routinier Sebastian Eisenhauer wohl wieder das Trikot überstreifen und aushelfen. TVL-Coach Achim Schmied sieht die Odenwälder in der klaren Favoritenrolle: „Das ist eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Mannschaft der Liga.“ Immerhin: Den ganz großen Druck hat der TVL nicht, nachdem er zuletzt einen klaren 36:27-Erfolg gegen Mörfelden landete und die Punkte aus der eigentlichen Niederlage gegen Crumstadt zugesprochen bekam, weil der Gegner nicht spielberechtigte Akteure einsetzte. met/ü