Bergsträßer Sport-Meldungen

Schiedsrichter konzentriert

Bergstraße. „Zur Konzentrationsfähigkeit des Schiedsrichters“ referiert Peter Unsleber, Regionalbeauftragter für das Ansetzungswesen in der Region Darmstadt, beim allmonatlichen Treffen der Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter. Dieses beginnt am Montag (9.) um 19.30 Uhr im Bensheimer Kolpinghaus. Abmeldungen gehen wie stets nur schriftlich an Obmann Karlheinz Dörsam.

DFB-Dialog zu Talenten

Bergstraße. „Vom Bolzplatz ins Training“ – unter dieser Überschrift steht der deutschlandweit erste Trainingsdialog des DFB-Talentförderprogramms. Angesprochen sind sämtliche Vereinstrainer. Ziel dieses Formates ist es, das Training an der Basis zu optimieren. Am DFB-Stützpunkt Bensheim im Sportpark West bei der FSG ist der Info-Abend am Montag (9.) ab 17.30 Uhr. all

