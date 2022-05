Bergsträßer Pokal-Fieber

Bergstraße. Das Interesse am Bergsträßer Fußball-Kreispokal ist ungebrochen. 54 Vereine haben für den Wettbewerb 2022/23 gemeldet. Zwei Clubs (SV Schönberg, Italia Bensheim) wollten nicht, zwei (Türkspor Wald-Michelbach, Anatolia Birkenau) konnten nicht, und ein Verein durfte nicht. Der SV Unter-Flockenbach startet als künftiger Hessenligist nicht mehr auf Kreisebene, sondern gleich im Hessenpokal. „Es ist ein Genuss, dass der Pokal so zieht“, sagte Kreisfußballwart Reiner Held, der zugleich Pokalspielleiter ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vertreter von 20 Vereinen waren zur Auslosung der ersten und zweiten Runde ins Clubheim des SV Lörzenbach gekommen. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach sowie die sechs Bergsträßer Gruppenligisten greifen – wie schon in den vergangenen Jahren – erst in Runde zwei ein. Dazu gibt es zum Auftakt drei weitere Freilose (KSG Mitlechtern, SG Reichenbach, FSV Rimbach), um in Runde zwei auf 32 Mannschaften zu kommen.

Was Reiner Held im aktuellen Wettbewerb sauer aufstieß, waren die vielen Nichtantritte. So wurden im Sechzehntelfinale lediglich die Hälfte der Spiele, nämlich acht, auf dem Platz entschieden. Held: „Das will ich jetzt nicht mehr sehen.“ Die erste Runde ’22/23 soll in der 30. Kalenderwoche (25. bis 31 Juli) ausgetragen werden, „gerne auch früher, aber nicht später“. Die zweite Runde ist im Zeitraum Anfang bis Mitte September vorgesehen. Der Blick richtet sich aber erst einmal auf den 8. Juni: Da findet in Ober-Abtsteinach das Endspiel 2021/22 zwischen Et. Wald-Michelbach und Unter-Flockenbach statt. all

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2