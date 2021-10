Bergsträßer machen sich im Bezirk rar

Bergstraße. Über eine Steigerung der Starterzahlen durften sich Ausrichter BSC Einhausen und Sportwart Thomas Diehl (Schaafheim) bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Leistungsklassen freuen. Es gab 291 Teilnehmer und damit sechs mehr als bei den letzten Titelkämpfen 2019. BSC-Vorsitzender Bernhard Glanzner fungierte zugleich als Oberschiedsrichter.

„Eigentlich lief alles super“, war Diehl zufrieden mit Beteiligung, Organisation sowie den Spielverhältnissen in der Halle. Allenfalls die Diskrepanz zu den 333 ursprünglichen Meldungen führte der Bezirkschef als Wermutstropfen an.

Endspiel bis nachts um halb zwei

Aber auch so war es eine Mammutaufgabe für die Verantwortlichen: An zwei Tagen ging es jeweils um 10 Uhr an die Platten, das letzte Endspiel in der offenen Klasse endete erst nachts um 1.30 Uhr. Auffällig war die geringe Anzahl von Spielerinnen und Spielern aus den Sportkreisen Bergstraße, Odenwald und Groß-Grau, während aus Frankfurt, Offenbach und Darmstadt-Dieburg viele dabei waren.

Überraschender Titelträger

In der offenen Klasse der Männer setzte sich Philipp Hoffmann vom Regionalligisten TG Obertshausen überraschend durch. Für seinen favorisierten Teamkollegen Torsten Mähner kam das Aus bereits im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Makoto Nagomi (TTC Langen), der dann 1:3 gegen Hoffmann verlor. Als Nachrücker für die Hessenmeisterschaft am 22./23. Januar in Bad Hersfeld wurde zudem Timo Freund vom Drittligisten VfR Fehlheim nominiert. In der offenen Klasse der Damen holte sich Bianca Wilferth (BW Münster) den Titel mit 5:0-Siegen in einer Sechsergruppe vor Lisa Vetters (TSG Oberrad/4:1).

Bergsträßer Ergebnisse:

Frauen B: 3. Johanna Knapp (TSK Rimbach). – Doppel: 1. Johanna Knapp/Alina Krämer (Rimbach/TTC Langen-Brombach).

Frauen C: 1. Sophie Kirsch (TV Bürstadt).

Männer C, Doppel: 2. Sven Bitsch/Jost Riedel (TV Bürstadt).

Männer D: 2. Thomas Wieland (TV Bürstadt).

Männer E: 2. Jonas Kertscher 3. Leander Gremm (beide TTC Heppenheim). – Doppel: 3. Thomas Berg/Dietmar Meyer-Dönges (TTV Offenbach/TSK Rimbach). lamo/ü/std