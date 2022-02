Bergsträßer bleibt in Luzern

Lampertheim/Luzern. Marius Müller hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Luzern verlängert. Der 28-jährige Torhüter aus Lampertheim unterschrieb ein neues Arbeitspapier, das ihn bis Juni 2025 an den Schweizer Erstligisten bindet. Aktuell belegt der Vorjahresfünfte den letzten Platz in der Super League, in der vergangenen Saison hatte Müller mit den Luzernern den Schweizer Cup und damit den ersten Titel seiner Profilaufbahn gewonnen. Der Lampertheimer war 2019 von RB Leipzig in die Schweiz gewechselt. In Sachsen hatte sich der frühere U20-Nationaltorwart nicht durchgesetzt. In der Saison 2017/18 spielte er auf Leihbasis für den 1. FC Kaiserslautern, bei dem er von der E-Jugend an alle Teams durchlaufen hatte (72 Zweitliga-Einsätze). cpa/sm

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1